群馬県の関越自動車道で石川県の乗客ら7人が死亡した高速ツアーバス事故からきょうで14年です。現場では法要が営まれ、遺族らが犠牲となった人たちを追悼しました。2012年4月29日の早朝、群馬県藤岡市の関越自動車道で、石川県から千葉県に向かっていた高速ツアーバスが、運転手の居眠りが原因で道路脇の防音壁に衝突し、県内の4人を含む合わせて7人が死亡、38人が重軽傷を負いました。現場の藤岡ジャンクション近くでは、事故が発