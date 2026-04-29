◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ラッシング捕手（２５）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。投手専念の大谷翔平投手（３１）の“定位置”に座ったが、５回にまさかの形で三振を喫した。２点を追う５回２死の第３打席だった。１ストライクからの２球目をファウルにして追い込まれたラッシング