今週から初めて短期免許で来日した南米の名手、フランシスコ・ゴンサルベス騎手（３６）＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝が４月２９日、美浦トレセンで初めて追い切りに騎乗した。この日は３頭の調教をつけて、「日本のトレセンは今まで行ったところで一番きれいです」と充実の笑顔を浮かべた。短期免許を取得した動機は、昨夏の「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ」で日本競馬やファンの熱心さに心を打たれたため