香港Ｇ１・クイーンエリザベス２世Ｃで８着だったジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）を視野に入れて調整されることが分かった。４月２９日、武英調教師が明かした。初の海外遠征となった香港での一戦は、後方から脚を伸ばすもスムーズさを欠いた。トレーナーは「消化不良ですね。状態はすごく良かったんですが…。レース後もすぐに息が入っ