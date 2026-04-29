◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神高橋遥人投手▽阪神津田淳哉投手▽阪神岡城快生外野手▽ＤｅＮＡ島田舜也投手【出場選手登録抹消】▽阪神富田蓮投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム進藤勇也捕手▽オリックス博志投手▽楽天前田健太投手▽ロッテ西野勇士投手【出場選手登録抹消】▽オリックス権田琉成投手