元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、大人気ガールズグループのライブに参戦したことを明かした。森は２９日までに自身のインスタグラムで「今日のＴＷＩＣＥとこの間のＤａｙ６」と記し、女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」のライブを訪れたことを報告。ストライプのトップスにデニムをあわせたコーデでグッズを手にした全身ショットや、妹との自撮り２ショットなど、満喫する様子をシェアした。この投稿にファン