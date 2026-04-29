歌手ジェジュンが、オーディション番組『THE SCOUT』のマスターとして出演する。4月29日、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）のキューブコンベンションセンターで、ENAの新番組『THE SCOUT』の制作発表会が開かれた。【写真】ジェジュン、洗練されたスーツ姿同番組は、すでに1度夢に向かって挑戦した、あるいはそれぞれの場所で実力を伸ばしてきた参加者たちが、再びステージの上に立つ過程に焦点を当てる。それぞれ異な