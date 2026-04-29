メ～テレ（名古屋テレビ） ゴールデンウィークが始まり、中部空港や名古屋駅は旅行客などで混雑しています。 中部空港は29日が出国のピークで、国際線カウンターは海外に向かう人たちで混雑しました。 「海を見ながら、ゆっくりリフレッシュしようかなと」(モルディブへ) 中部空港によりますと、ゴールデンウィーク期間の国際線の予約者数は、約10万3000人だということで