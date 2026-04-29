「実はこのホテル、宇宙人の玄関口なんです……」。そんな驚きの設定から始まる、千葉〈ホテルニューオータニ幕張〉の体験型宿泊プランが話題です。今回はイラストレーターのカメダさんが、編集スタッフとともにホテルへ潜入。単なる宿泊では終わらない、非日常すぎる1泊2日の「宇宙人謎解き」をイラストとともにレポートします。ホテルステイをもっと刺激的に楽しみたい方、必見！ 体験した人カメダイラストレーター、マンガ家。