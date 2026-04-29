近畿では、明日30日から5月1日(金)と3日(日・祝)から4日(月・祝)は、広い範囲で雨が降り、雨と風が強まることもある見込みです。5連休初日の2日(土)と後半5日(火・祝)、6日(水・振替休日)は、晴れてお出かけ日和となるでしょう。晴れる日は気温が上がって汗ばむ暑さとなるため、ゴールデンウィークの行楽を楽しまれる方は、熱中症に注意してください。近畿では30日〜5月1日と3日〜4日は広く雨明日30日から5月1日(金)にかけて、前線