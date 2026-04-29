2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年3月10日）**********歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。３月号の書は「いたわり」です。【美輪さんの書】やさしさをかんじる「いたわり」* * * * * * *《いたわり》には想像力が必要いたわりと