女優の長谷川京子（47）が28日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。インスタグラムでは、日々のスタイリングなどを発信している長谷川。この日は「シャツと空が同じ色だったある日」とコメント。ブルーのシャツ姿で、髪をかき上げるショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「なんと爽やかなのだ！！」「爽やかすぎます」「お綺麗ですね〜。応援してます」「美しい！」「いつ見ても女性らしく・自