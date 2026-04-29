◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月29日、東京ドーム）巨人の石川達也投手が東京ドームに合流しています。石川投手は3月30日に1軍登録を抹消され、2軍で調整を続けてきました。2軍では6試合に登板し、7イニングで奪三振は13と奪三振率16.71という数字をたたき出しています。又木鉄平投手が先発に回ることになり、左の中継ぎが1枚、2軍から昇格となりました。