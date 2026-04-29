29日からゴールデンウィークが本格的に始まり、連休を海外で過ごす人たちの出国ラッシュがピークを迎えています。12連休初日の29日、羽田空港では出国ラッシュがピークを迎えていて、円安や原油高の中で工夫しながら旅行を楽しむ人たちの声が聞かれました。香港へ出発する人：日本からいなくなっちゃったのでパンダを見に行こうかと。台北へ出発する人：今回サーチャージが上がる前に航空券を手配していたのでよかった。また日本航