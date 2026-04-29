老後のお金や健康の不安、世間から取り残されたような孤独感……。年齢を重ねると、何かと負の感情にとらわれやすくなります。仏教の教えをもとに、今を楽しめる心を取り戻す練習を始めましょう（構成：山田真理）「心の老い」を克服する６ステップとは…* * * * * * *できないことを数えても意味がない人生のなかで、老いは誰もが避けて通ることのできない道です。若い頃より体力が衰え、できないことが増えた。家族や友人が鬼籍