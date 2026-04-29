アイドルグループのAKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48から総勢30名が28日、都内・ニッショーホールで開催された「UP-T × AKB48 Group 新CM発表会」に登場。パフォーマンスやデザインセンスを競い合う3本勝負を繰り広げた。 発表会には、AKB48の伊藤百花、小栗有以、佐藤綺星、千葉恵里、山内瑞葵、SKE48の浅井裕華、大村杏、河村優愛、野村実代、森本ログインして続きを読むThe post HKT48梁瀬鈴雅、愛猫Tシャツで「UP-T