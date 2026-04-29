俳優の剛力彩芽が、ボブヘアの前髪に金髪を取り入れた激変ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】剛力彩芽、雰囲気変わり過ぎてると話題の“激変”ショット（別カット）これまでにもInstagramで「彩芽ちゃんじゃないみたい」「雰囲気、変わり過ぎてる〜」と話題になった私服ショットや、背中を大胆に見せているセクシーなドレス姿など、様々な写真を投稿してきた剛力。“激変”ショットに絶賛の声4月27日は、出演して