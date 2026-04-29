元放送作家の鈴木おさむ氏が２９日、自身のＸを更新。胃腸炎で眠れぬ夜を過ごしたことを明かした。鈴木氏は「完全に胃腸炎。昨晩はちょっと寝ると、寝ながら嘔吐してしまうので、寝れず。ほぼ睡眠ない状態」と前夜から体調不良になっていたことをつづった。一晩明けて、「熱は昨晩より下がったけど、今、胃の中になにもないはずなのに、また、嘔吐」と症状が続いてることを報告。「こんなにしんどいの？」と弱音も口にし、「