100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第123回は「タカラジェンヌ名前選手権」です。【写真】雄大な日本海* * * * * * *前回「越乃リュウが語る〈また会いたい〉元宝塚トップスター2人『誰に対しても分け隔てなく、誠実で…』」はこちらタカ