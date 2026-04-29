大谷は今季5度目の先発登板【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で先発登板した。4回にはピンチを作ったが、遊撃手のキム・ヘソン内野手の美技で無失点に切り抜けた。LA実況席はキムの“技術”を分析した。4回は1死から安打と四球でピンチを招いた。2死後、ケイシーを打ち取ったような当たりにしたものの、失速した打球が内野