熊本県内の3月の有効求人倍率は、14か月ぶりに上昇しました。しかし今後は中東情勢が求人にも影響を与える可能性があります。熊本労働局の発表によりますと、3月の有効求人倍率は1.14倍で、前の月から0.01ポイント上昇しました。上昇は去年1月以来、14か月ぶりです。産業別の求人数では卸売業・小売業、サービス業で前の月から増加した一方、建設業、製造業、医療・福祉などで減少しました。労働局が中東情勢の影響について