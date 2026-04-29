春の叙勲の受章者が発表されました。新潟県内からは71人が受章しています。 社会に大きな功績を残した人に贈られる旭日章には15人が選ばれました。このうち旭日小綬賞を新津商工会議所会頭の前田正実さんが受章。 また長年にわたって公の仕事に携わった人に贈られる瑞宝章には56人が選ばれました。 このうち瑞宝中綬章を新潟大学名誉教授の澤田清さん、宮内俊至さんと長岡技術科学大学名誉教授の白樫正高さんが受章しています。