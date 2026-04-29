29日の新潟県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受け曇り空が広がっていて28日よりも気温が低下する見込みです。 気圧の谷や湿った空気の影響を受け曇り空の広がった29日の県内。朝の最低気温は佐渡市弾崎で9.5℃などすべての観測地点で平年を上回っていますが、このぐずついた天気の影響で各地で最高気温が20℃を超えた28日とは異なり、午後も気温はそれほど上がらない見込みです。 日中の最高気温は上越市高田と長岡市で15℃な