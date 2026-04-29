明和不動産が、「女性の健康」や「がんとの共生」をテーマにした動画を制作し、熊本赤十字病院に寄贈しました。 動画では、抗がん剤治療の副作用の一つである、手足のしびれの軽減を図る冷却グローブの活用について紹介していて、そのグローブも寄贈されました。 動画は、熊本赤十字病院内やホームページなどで視聴できるほか、冷却グローブは外来がん治療センターで活用され