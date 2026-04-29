NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。オリックスは博志投手を1軍登録し、権田琉成投手の登録抹消しました。博志投手は昨季15試合に出場し4ホールド、防御率6.57、今季はファームで1先発を含む9試合に登板、1勝1敗で防御率7.43をマークしています。権田投手は前日28日のソフトバンク戦に9回から登板。先頭打者にファウルで粘られながらもショートゴロで仕留めますが、連打を浴び1アウト1・2塁とします。続く栗原陵矢選手にもファ