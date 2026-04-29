ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりの“イマ”に独占密着した。「NO MAKE」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○細木数子さんは「ちょっと抜けているおばあちゃん」人生相談番組が軒並み高視聴率を叩き出し、“視聴率の女王”とまで呼ばれた数子さんだが、その強烈なキャラクターゆえに世間からは黒い交際のウワサなどで非難されること