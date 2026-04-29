◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・権田琉成投手が２９日、出場選手登録を抹消された。上田西、明星大、社会人・ＴＤＫを経て２３年のドラフト７位で入団したプロ３年目右腕。前日２８日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）では３点ビハインドの９回に登板したが、栗原に左越え３ランを浴びるなど、１／３回を３安打３失点で降板していた。代わって、２３年オフに中日から現役