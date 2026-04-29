2026年４月３日に発売された『将棋世界2026年５月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、今期初戦から９連勝でＢ級１組復帰を果たした久保利明九段インタビュー「行けるところまで行く」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。○久保利明九段インタビュー「行けるところまで行く」（写真：田名後健吾）今期Ｂ級２組で初戦から９連勝というすばらしい成績でＢ級１組復帰を果たした久保利