住宅ローンを検討している人や、すでに借りている人にとって「金利上昇」は家計に直結する重要なテーマです。超低金利時代から金利のある世界に移行した現在、「もし金利が1％上がったら返済額はどれくらい増えるのか」と不安に感じている人も多いでしょう。本記事では、具体的なシミュレーションをもとに、金利上昇が家計に与える影響をわかりやすく解説します。○金利上昇が住宅ローンに与える影響まずは、現在の金利動向を確認