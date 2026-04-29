◆米大リーグブルージェイズ３―０レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発し、３回に左越えの先制２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点１三振で打率は２割２分３厘となった。一方、レッドソックス吉田正尚外野手は「６番・ＤＨ」で、トレーシー暫定監督政権で初のスタメンに起用され、４回に右前打を放つなど、３打数１安打１