ミカエル・ミシェル騎手＝フランス出身＝が４月２８日、拠点を置く南アフリカ共和国のターフフォンテン競馬場で行われたタブ・セニョール・サンタＳ（芝直線１１６０メートル）でエルサレマレイン（牡６歳、南アフリカ・ショーン・タリー厩舎、父キャプテンオブオール）に騎乗し、南アフリカで初めてのＧ２勝利を飾った。総賞金は４７万５００７米ドル（約７４４５万円）で１着賞金は２９万６８６４ドル（約４６５３万円）。勝ち