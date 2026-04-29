テレビ朝日の渡辺瑠海アナウンサーが２９日までに自身のＳＮＳを更新し、思い出ショットを公開した。インスタグラムで「＃１００ドラ東京の思い出」と現在開催中の「１００％ドラえもん＆フレンズｉｎ東京」に訪れた際のことを振り返った。「いろーんなドラえもんに会えますがわたしのお気に入りは桜ドラえもんと柴犬ドラえもん」と紹介し、「１枚目の写真のようにたくさんのドラえもんに囲まれて写真が撮れるスポットもあるん