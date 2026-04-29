首相の高市早苗は4月21日、政権発足から半年を迎えた。2026年度予算の成立は3月中とした目標を達成できず、4月にずれ込んだが、世論調査では引き続き高い内閣支持率が続く。とはいえ、8日に「2週間の停戦」で合意した米国・イスラエルとイランの先行きは不透明で、物価高の懸念は収まらない。3月の訪米による米大統領・トランプとの会談をひとまずは成功させた高市だが、予算成立後は「国論を二分する」個別の法案の審議も控えてお