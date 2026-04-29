秋田朝日放送 八郎潟町議会は病気療養中の畠山菊夫町長について、不信任決議案を提出することを決めました。 ２月に公務中に脳出血で倒れた八郎潟町の畠山菊夫町長は、現在も治療が続いていますが意識が戻っていません。２８日開かれた町の全員協議会で、町長の妻から仮に回復しても健康状態の維持は難しいとした上で「町長の職を辞するのが最善」などとする要請書が出されました。 議員からは「断腸の思いだが町政を停