２５日、空から見た仙米林区の景色。（ドローンから、門源＝新華社記者／張竜）【新華社西寧4月29日】中国青海省海北チベット族自治州門源回族自治県の仙米林区では、雪を頂く山々と谷間を流れる川が、すがすがしい春の自然風景を描き出している。２５日、空から見た仙米林区の景色。（ドローンから、門源＝新華社記者／張竜）２５日、空から見た仙米林区の景色。（ドローンから、門源＝新華社記者／張竜）２５日、空から見た仙