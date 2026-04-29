東京・八王子市の貸金庫から現金4億円以上が盗まれたとみられる事件で、犯行には偽造ナンバーの黒い車が使われた可能性があることが分かりました。この事件はおととい午後9時すぎ、八王子市旭町の会員制貸金庫のうち貸金庫2個が、バールのようなもので壊され、中にあった現金が盗まれたもので、被害者の1人は「4億から5億円が入っていた」と説明しています。捜査関係者への取材で、防犯カメラの映像から実行犯は2人とみられ、黒い