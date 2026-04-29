阪神の森下翔太外野手（25）が29日のヤクルト戦の試合前練習で屋外フリー打撃を行った。森下は前日のヤクルト戦の8回に自打球が左足の親指に直撃。苦悶（くもん）の表情を浮かべてそのまま途中交代。試合後も足をひきずって球場をあとにしていた。開幕から全試合で3番に座り、リーグトップの7本塁打をマークしている背番号1。大事には至らなかったようだ。