高市総理大臣は、東京都内で開かれた連合のメーデー中央大会に出席し、賃上げに向けた意欲を強調しました。高市総理：政府としても賃上げ環境整備に万全を期してまいりますので、物価上昇を上回る継続的な賃上げ実現のために、どうか皆さまのご協力をお願い申し上げます。メーデーは毎年開かれている労働者の祭典で、総理大臣が連合の中央大会に出席するのは4年連続です。高市総理は「何としても税や社会保険料の負担に苦しむ中所