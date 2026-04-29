京都府南丹市の山林に小学生の息子、安達結希さん（当時11）の遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件。安達容疑者は遺体を複数の場所に移動させた疑いがあり、警察はきのうに続き、きょうも遺体が見つかった現場や結希さんが履いていたとみられる靴が発見された山林などに安達容疑者を立ち会わせ、供述の裏付けを進めています。