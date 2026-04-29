アーティストグループ『Number_i』が4月28日、グループのインスタグラムを更新。【写真を見る】【 Number_i 】『3XL』発売に合わせたイベント会場訪問の動画投稿にファン歓喜「 私もいつかどこかで絶対遭遇したい」3rd シングル『3XL』のリリースを記念して、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催されている『3XL i-Charger Station』のイベント会場を訪れた様子を動画で公開しました。 『3XL i-Charger Station』は、4月27日に