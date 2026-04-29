NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。ロッテは西野勇士投手を1軍登録しました。西野投手は同日の楽天戦に先発予定で、前田健太投手と投げ合います。今季は2試合に先発し0勝1敗、防御率5.73です。ファームでは3試合に投げ防御率0.69。直近では25日のハヤテ戦に先発し2回を無失点に抑えています。