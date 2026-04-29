◇出場選手登録【阪神】高橋遥人投手、津田淳哉投手、岡城快生外野手【DeNA】島田舜也投手【日本ハム】進藤勇也捕手【オリックス】博志投手【楽天】前田健太投手【ロッテ】西野勇士投手◇同抹消【阪神】富田蓮【投手】【オリックス】権田琉成投手