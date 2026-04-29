今回は、離婚を考えた母親が、息子の言葉に絶望したエピソードを紹介します。モラハラ夫に限界を感じ、離婚を前提に家を出ようとしたけど…「超のつくモラハラ夫に限界を感じ、家を出ていくことにしました。ちょうどパート先から社員になってほしいと言われており、社員になったら離婚しようと考えていたのもあります。夫は予想通り激怒しましたが、それより気になったのは中学生の息子がどうするかでした。一緒についてきてほしい