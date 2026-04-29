4月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツは、翌30日に敵地クリプトドットコム・アリーナで開催される、ロサンゼルス・レイカーズとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第5戦で、ケビン・デュラントが左足首の捻挫と骨挫傷のため欠場すると発表した。 現在シリーズはレイカーズの3勝1敗。ロケッツは3連敗スタートから27日の第4戦を制して一