ハイハイでラジコンを追いかける（⇒次へ）【画像を見る】赤ちゃんなのに操作がプロ並み！4か月後の成長っぷりInstagramで2.6万いいねを集めた、赤ちゃんの驚くべき成長を捉えた投稿が話題です。登場するのは、11ヶ月の男の子。4ヶ月前にはハイハイでラジコンのショベルカーを追いかけていたのに、今では自分の手で見事に操縦してしまう姿に注目が集まっています。コメント欄には、「将来はオペレーター？」「天才すぎる！