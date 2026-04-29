緊張型頭痛は、長時間のデスクワークや姿勢の悪さ、ストレスなどによって首や肩の筋肉がこわばることで起こる、一般的な頭痛の一つです。薬を使わずに症状を和らげたい方も多く、ストレッチや体操はその有効な方法として注目されています。本記事は、緊張型頭痛に対するストレッチの効果や、自宅でできる具体的な体操方法、さらに頭痛があるときに行う際の注意点を解説します。 監修医師：伊藤 規絵（医師） 旭川医科大