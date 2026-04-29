日本で現存する民間最古の男子ゴルフトーナメント中日クラウンズ。あすの開幕を前に、石川遼選手らがコースを回りました。 【写真を見る】今シーズン国内ツアー初参戦 石川遼(34)も参加 あすの開幕前に“プロアマ” 今大会は新たにミニドライバーを…【第66回中日クラウンズ】 開幕前日の恒例、アマチュアとプロがともにコースを回る、“プロアマ”。今シーズン国内ツアー初参