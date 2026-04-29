MLB・メッツの千賀滉大投手が日本時間28日、15日間の負傷者リスト(IL)入りしたことが球団から発表されました。日本時間27日のロッキーズ戦で中8日で5度目の登板に臨んだ千賀投手は、初回を8球で三者凡退に抑える立ち上がりを披露。しかし2回、先頭から2四死球を与えるなどでピンチを招き、先制点を献上しました。3回ノーアウト1塁からハンター・グッドマン選手に151キロのストレートをライトスタンドへ運ばれ、2ランホームランで3