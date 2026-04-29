＜29日（水）昭和の日の天気＞午前中は北陸や東北で雨が残り、山林火災の続いている岩手県大槌町付近でも雨が降りました。午後は東北付近に高気圧が張り出して晴れてくる見込みです。北海道は気圧の谷が通過するため、晴れていても急な雨に気をつけてください。東日本や西日本は湿った空気の影響で、午後もすっきりしない天気が続くでしょう。ところどころでにわか雨がありそうなので、折りたたみ傘があると安心です。東シナ海から