俳優の山田裕貴（35）が28日までに自身のインスタグラムを更新。旅先での写真が反響を呼んでいる。今月17日の投稿で、初めて韓国を訪れたことを伝えていた山田。この日は「東リべ＆爆弾の岡田プロデューサー夫妻と行った（おふたりと旅行は2回目）」と明かし、「他にもいっぱい動画あるんですが…韓国のメイク＆スタイリングすごい」と全身ショットを公開した。この投稿を受け、親交のある俳優・前田公輝が「スタイル素敵」